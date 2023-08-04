Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana
Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak ve arazözler bölgeye sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.