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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Eren Bozkurt, Fatih Azgın  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

​​​​​​​Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak ve arazözler bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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