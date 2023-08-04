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Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne'de, Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını söndürüldü.

Gökhan Balcı  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne

Merkeze bağlı Hatip ve Suakacağı köyleri arasında, sınır hattındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sınırın diğer tarafına da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında 2 dozer ve bir helikopter de görev aldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. 


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