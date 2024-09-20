Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi
Van'ın Başkale ilçesinde sağanak, sele yol açtı.
Van
İlçede etkili olan sağanak, 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Ömerdağı Mahallesi'nde sele neden oldu.
Van'ın Başkale ilçesinde sağanak sele yol açtı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 20, 2024
• Ömerdağı Mahallesi'ndeki boş konteynerler sürüklendi
• Bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü
• Ekipler, su ve çamurun tahliye edilmesi için çalışma başlattıhttps://t.co/UiRq4NBYC9 pic.twitter.com/XdgGUvD1ZF
Aniden bastıran sağanak sonrası oluşan sel, 2020'de meydana gelen depremin ardından mahalleye kurulan boş konteynerleri sürükledi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sel nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ve biçilen otlar zarar gördü.
Selin paniğe yol açtığı mahallede belediye ekipleri, su ve çamurun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.