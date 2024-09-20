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Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Van'ın Başkale ilçesinde sağanak, sele yol açtı.

Zafer Tayfur  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Van

İlçede etkili olan sağanak, 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Ömerdağı Mahallesi'nde sele neden oldu.

Aniden bastıran sağanak sonrası oluşan sel, 2020'de meydana gelen depremin ardından mahalleye kurulan boş konteynerleri sürükledi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sel nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ve biçilen otlar zarar gördü.

Selin paniğe yol açtığı mahallede belediye ekipleri, su ve çamurun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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