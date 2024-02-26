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Van'da kara yolunda çığın sürüklediği minibüsteki 1 kişi öldü

Van-Hakkari kara yolunda çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yılmaz Kazandıoğlu, Emre Ilıkan, Aykut Karadağ  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Van'da kara yolunda çığın sürüklediği minibüsteki 1 kişi öldü

Van/Ankara

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştüğünü söyledi.

Bu sırada yoldan geçen minibüsün kar kütlesinin sürüklemesi sonucu şarampole yuvarlandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşımız kurtarıldı. Durumları iyi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralılarımız da acil şifalar diliyorum."

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşa rahmet diledi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkale'nin 32 Virajlar mevkisinde yolcu minibüsü üzerine çığ düştüğünü belirtti.

Olay yerine Van İl AFAD'dan 5 araç, 20 personel ile 112 sağlık ve jandarma ekiplerinin derhal sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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