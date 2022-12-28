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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de yürütülen terör soruşturmasına yönelik basın toplantısı düzenliyor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara’da, ‘’Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve KKTC Konferansı’’nda konuşuyor
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Van'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, teröristlerin ikametlerinde yapılan aramada çeşitli silah ve mühimmatlar ile el bombaları ve patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini, böylece bir eylemin daha engellendiğini bildirdi.

Ferdi Türkten   | 28.12.2022
Van'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen terör soruşturmasına ilişkin Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Van'daki operasyonla ilgili bilgi verdi.

Van'da emniyet birimlerince uzun süredir takip edilen bir yapılanma bulunduğunu, bu yapılanmanın eylem hazırlığı içinde olduğunu aktaran Soylu, eylem talimatının Van sınırının ötesinden, İran Kelereş'ten geldiğini söyledi.

Bakan Soylu, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"PKK'nın şehir içi operasyon birimi olarak nitelendirdiğimiz bir birimin başında 'Soreş Fatih Doktor' kod Cahit Hezer, 'Nedim' kod Vehbi Kiyat, Kadir Kiyağ, Özgür Aytekin ve Fırat Kırdağ isimli 5 kişilik bir hücre tespit edildi. Hem eylemi yapmaya hazırlanan hem eylemi birlikte yapabileceği takip sonucu değerlendirilen 5 kişilik bir hücre. Bunların ikametlerinde de hem çeşitli silah ve mühimmatlar, el bombaları, aynı zamanda patlayıcı olmaya hazır hale getirilmeye çalışılan bir düzenek ele geçirildi. Böylece Van'daki il emniyet müdürlüğümüzün terörle mücadele şubesi ve istihbarat şubesi marifetiyle bir eylem daha engellenmiş oldu."

Bu arada Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınanların ikametlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda tabanca, 2 el bombası, 1 susturucu, 2 şarjör, 9 adet 7,65 fişek, 1 telsiz, bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ve metal bilye, hafıza kartları, telefonlar, sim kartlar, flaş bellekler, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınanların Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

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