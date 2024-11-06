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Van-İran sınırı üst düzey önlemlerle korunuyor

Beton duvar inşası ve hendek kazma çalışmalarının devam ettiği Van-İran sınır hattında, güvenlik güçleri teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak aldıkları önlemlerle güvenliği sağlıyor.

Mesut Varol, Özkan Bilgin  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Van-İran sınırı üst düzey önlemlerle korunuyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Komşu ülke İran'la en uzun sınıra sahip olan Van'da, yasa dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK'lı teröristlerin ülkeye sızmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

295 kilometrelik sınır hattının yüzde 70'lik bölümünde beton duvarın tamamlandığı bölgede, kalan kısımlarda çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmalarının sürdüğü sınır hattında, elektro optik ve asansörlü kulelere monte edilen gündüz ve gece gözetleme cihazları ve radarlarla bölge gözetleniyor.

Üzerine üç sıra jiletli tel çekilen güvenlik duvarının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Güvenlik güçleri 7 gün 24 saat görev başında

Güvenlik duvarı, hendek çalışmaları ve teknolojik yatırımlarla sınırın kontrol altında tutulduğu bölgede, hudut birlikleri 2 bin 500 rakımlı sarp ve engebeli coğrafyada 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Taktik tekerlekli zırhlı yeni nesil araçlarla devriye ve operasyonel faaliyetleri icra eden güvenlik güçleri, tünel/boşluk tespit cihazıyla tünel, mağara ve depoları tespit ediyor.

Uzaktan komuta ve otonom özelliğe sahip insansız kara aracı, dron ve insansız hava araçlarıyla tehlikeli ve zorlu arazilerde keşif, gözetleme, koruma ve saldırı görevlerini yürüten hudut birlikleri, teröristlerin ve düzensiz göçmenlerin geçişlerinin önlenmesi amacıyla menfezlerde hem fiziki önlemler alıyor hem de anlık uyarı ve görüntü aktarabilen foto kapanlar kullanıyor.

İHA, dron ve paramotor tehdidine karşı dronsavar ile aktif savunma yapılabilen hava savunma topu ve taret (uçaksavar) monteli zırhlı personel taşıyıcının konuşlandırıldığı sınırda, keskin nişancı timleri ve komando birlikleri sayesinde güvenlik üst düzeyde tutuluyor.

2 terörist yakalandı, 241 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, zorlu arazi ve iklim koşullarına rağmen fedakarca görev yapan hudut birliklerinin çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde bu yıl 15 bin 422 düzensiz göçmenin sınırı geçmesi engellendi, 241 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve 2 terör örgütü PKK mensubu yakalandı.

Basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen "basın turu" programı kapsamında Türkiye-İran sınırında alınan güvenlik önlemlerini yerinde gördü.

Sınırda görevli subay, hudut hattında pusu, devriye, keşif ve gözetleme faaliyetleri icra ettiklerini söyledi.

Terörün yanı sıra düzensiz göç ve kaçakçılık olaylarıyla da mücadele ettiklerini belirten subay, "7 gün 24 saat esasına göre milletimizin huzur ve refahı için görevimizi ifa ediyoruz." dedi.

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Van-İran sınırı üst düzey önlemlerle korunuyor
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