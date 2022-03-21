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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 362 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 362 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Necat Hazar, Sayim Harmancı, Şener Toktaş, İbrahim Yaldız   | 21.03.2022
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 362 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 128 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışma yapıyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 51 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkisini sürdüren kar yağışı yüzünden 116 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Mutki Kaymakamlığı ise ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarından kaynaklı 67 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Yentür, söz konusu bölgelerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.

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