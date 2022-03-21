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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı.

Selma Kasap   | 21.03.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin  (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Mart'ta tercihleri alınan "KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri" tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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