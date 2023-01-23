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Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü havzasında etkili olan kuraklığın ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Landsat uydusu görüntülerine de yansıdığını belirtti.

Emre Ilıkan   | 23.01.2023
Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı

Van

Van Gölü Havzası ve çevresini gösteren son 4 yılın ocak ayına ait görüntüleri inceleyen Akkuş, bu yıl havzanın neredeyse hiç kar almadığını söyledi.

Van ve çevresinin son yılların en kurak kışını yaşadığını, karın halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Akkuş, kentte sadece yüksek kesimde kar örtüsünün olduğunu aktardı.

Dağlarda da kar örtüsünün olmadığını dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü Havzası kapalı bir havza. Havzanın yaz aylarında ihtiyaç duyduğu suyun ana kaynağını kışın düşen kar karşılıyor. Kışın karın az olduğu dönemlerde havzada kuraklık yaşanıyor. Van Gölü ve çevresini gösteren Landsat uydu görüntülerine baktığımızda son 3 yılda bölge tamamen kar örtüsüyle kaplı ama bu yıl ocak ayında ise kar örtüsü neredeyse hiç yok. Van Gölü havzası önümüzdeki günlerde kar yağışı almaz ise yaz aylarında ürünlerini yetiştirmek isteyen çiftçilerimiz ve üremek için akarsulara göç eden inci kefalini çok zorlu bir süreç bekliyor."

Havzadaki her damla suyun çok önemli olduğunu anlatan Akkuş, "Su kaynaklarımızı efektif kullanmamız gerekiyor. Üreticilerimizin salma ve vahşi sulama gibi yöntemlerden vazgeçmesi gerekiyor. Kaynakların verimli değerlendirilmesi ve barajlarda suyun biriktirilmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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