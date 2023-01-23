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Elazığ'da 140 deprem konutu ve 96 iş yeri için kura çekildi

Elazığ'da depremlerde evleri ya da iş yerleri ağır hasar gördüğü için yıkılan hak sahibi vatandaşlar için 140 konut ve 96 iş yerinin kura çekimi yapıldı.

İsmail Şen   | 23.01.2023
Elazığ'da 140 deprem konutu ve 96 iş yeri için kura çekildi Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Depremde evleri ağır hasar gördüğü için yıkılan hak sahibi vatandalar için kent merkezindeki rezerv alanlarda 140 konutun, iş yerleri yıkılan vatandaşlar için de 96 iş yerinin kura çekimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirildi.

Programa, Vali Ömer Toraman da katıldı.

Kura çekimi sonuçlarının Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün https://elazig.afad.gov.tr internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği belirtildi.

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Elazığ'da 140 deprem konutu ve 96 iş yeri için kura çekildi
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