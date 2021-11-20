Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi halinde ulaşıma kapatılacak

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, geçen yıl çığ düşmesi nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, başka can kayıplarının olmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için sıkı önlemler alındığını söyledi.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 20.11.2021
Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi halinde ulaşıma kapatılacak

Van

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ile Bahçesaray ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindekiler, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Yenilenen mahalle yollarında inceleme yapan Bilmez, Büyükşehir Belediyesince Feqiyi Teyran Türbesi ve çevresinde yürütülen onarım yenileme ve yürüyüş yolu çalışmalarını denetledi.

Sündüs Şehitlik Anıtı'nı da ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bilmez, daha sonra yeni hizmete sunulan Bahçesaray Öğretmenevi'ni gezdi.

Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve merkezi idarenin yatırımlarını yerinde incelemek üzere ilçeye geldiklerini söyledi.

İlçede 3 mahallede sıcak asfalt çalışması yaptıklarını belirten Bilmez, şunları aktardı:

"25 yataklı, 8 yoğun bakım ünitesi, doğum servisi ve 4 diş ünitesi olan devlet hastanemizin temeli atıldı. Bahçesaray koşullarında inşallah bütün ihtiyaçları giderebilecek bir hastane olur. Öğretmenevimiz faaliyete geçti. Öğretmenlerimiz ciddi anlamda rahatladı. Yollarımız, hastanemiz Bahçesaray halkına hayırlı uğurlu olsun."

İki yıl önce çığ felaketinin yaşandığı Bahçesaray kara yolunda kış öncesi önlemler alındığını dile getiren Bilmez, şöyle devam etti:

"Kar tünelleri mi yapılsın, yukarı Narlıca'dan merkezi bir tünel mi yapılsın yoksa Gevaş üzerinden tünel ve yeni bir yol mu yapılmalı, bunun çalışması genel müdürlük tarafından yürütülmektedir. O bitince inşallah ihale süreci başlayacaktır. Karayolları Bölge Müdürlüğünün analizlerinde çığ tehlikesi halinde yollar kapatılacak. Bazen tamamen kapatılacak bazen günün belirli bir saatinden sonra kapatılacak. Karayollarından talep gelmesi halinde Çatak tarafında Çatak Kaymakamlığı, Bahçesaray tarafından da Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından yol tamamen fili olarak kapatılacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadelede iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı

Benzer haberler

Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi halinde ulaşıma kapatılacak

Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi halinde ulaşıma kapatılacak

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

'Boş tuval'le destek bulan İrem, büyük mutluluk yaşıyor

Van'da 311 yıllık cami, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

Van'da 311 yıllık cami, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu
Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu

Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu
Van Gölü kıyısından 40 ton çöp toplandı

Van Gölü kıyısından 40 ton çöp toplandı