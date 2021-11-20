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Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımda tedavi altına alındı

Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı.

Sebahatdin Zeyrek   | 20.11.2021
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımda tedavi altına alındı

Denizli

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.

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Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımda tedavi altına alındı