Dolar
33.51
Euro
36.67
Altın
2,398.10
ETH/USDT
2,417.00
BTC/USDT
57,278.00
BIST 100
10,041.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu açıklıyor
logo
Gündem

Vali Gül Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binayı inceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın bulunduğu yerde inceleme yaptı, tahliye edilen apartmanın sakinleriyle görüştü.

Elif Küçük, Şükrü Gündüz  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Vali Gül Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binayı inceledi Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gül Pendik Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana gelen kaza sonucu hasar gören binanın olduğu yerde inceleme yaptı, burada yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Gül'e ziyaretinde Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız eşlik etti.

Olay yerinde bekleyen bina sakinleriyle de görüşen Gül, şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Sizlere yeni evler lazım, bu evin akıbeti belli olana kadar. Öğleden sonra nereye taşınacağınızı ne yapacağınızı arkadaşlarımız sizi bilgilendirir. İmkanlar ölçüsünde belli bir miktarda sizlere nakdi yardım yapacağız. Sonraki süreci de takip edeceğiz. Bugünden tezi yok bir yere yerleşip, o evde yeni hayat kuracaksınız. Dolayısıyla bu binayı sonsuza kadar beklemeyeceğiz. Bu binada yapacağımız şey şu; içinden bir şey alarak mı yıkacağız, almadan mı yıkacağız. Binanın yıkılacağı belli. Bu bina burada mı yapılacak, başka yerde mi yapılacak, nasıl yapılacak, hangi kurum yapacak bunlar teknik ayrıntılar, size bilgi vereceğiz."

Otobüs binadaki çökme tehlikesine karşı kaldırılmadı

Bu arada, kazanın meydana geldiği cadde çift yönlü olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

İETT otobüsünün çarptığı binanın 1 ve 2'inci katlarında çatlaklar oluşurken, apartmana çarpan otobüs ise binanın çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle bulunduğu yerden henüz kaldırılmadı.

Olay

Pendik'te, dün akşam saatlerinde İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı. Otobüsün çarptığı taraftaki binanın kolonu hasar görmüş, kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz meyve sineği, 45 ilde monitör tuzaklarla takip ediliyor
Gabar'a petrol keşfinin ardından 2 yılda 480 kilometre yol yapıldı
MİT, Irak'ın kuzeyindeki TSK üssüne saldırı hazırlığındaki PKK'lı keskin nişancıyı etkisiz hale getirdi
Bahçelievler ve Avcılar'da D-100 kara yolundaki çalışmalar trafiği aksattı
Vali Gül Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binayı inceledi

Benzer haberler

Vali Gül Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binayı inceledi

Vali Gül Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binayı inceledi

Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptığı kazada 6 yolcu yaralandı

Pendik'te tüneldeki havalandırma fanının düşmesi trafik kazasına neden oldu

İstanbul'da Tuzla-Pendik-Büyükada deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı

İstanbul'da Tuzla-Pendik-Büyükada deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet