Dolar
28.93
Euro
31.22
Altın
2,029.28
ETH/USDT
2,264.80
BTC/USDT
43,923.00
BIST 100
7,863.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Buğrahan Ayhan  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.

Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartlarına, aranan niteliklere, sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gitti
"Mercek-7" operasyonunda 1038 silah ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Benzer haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak

Anadolu kökenli 41 eser ABD'den Türkiye'ye dönüyor

Libya'ya asker gönderilmesinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

TCDD 62 işçi alacak

TCDD 62 işçi alacak
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet