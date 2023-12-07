Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunacağı Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısının ardından çalışma yemeğine katılacak.
(Atina) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic ile bir araya gelecek, HEDEP Meclis Grubu'nu ziyaret edecek.
(TBMM/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da 1. Elektronik Harp Sempozyumu'na katılacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dünya İnsan Hakları Sempozyumu"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Nolu Aile Destek Merkezi, Belediye Kadın Yaşam Merkezi-Bilgi Evi-Kütüphane, Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi açılışlarına katılacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, kadın girişimcilerle buluşacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Şırnak/15.30-18.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Galatasaray Spor Kulübü ile Deprem Konutu Yapım Protokolü imza törenine katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM'den
Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin il bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile eğitim ve sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 24. Çin-AB Zirvesi, Pekin'de başlıyor.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansı kapsamında üniversite öğrencileriyle buluşacak.
(Rize/10.00/14.30/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu; Manisa FK-GMG Kastamonuspor, EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor, Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor, MKE Ankaragücü-İskenderunspor, Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 ve RAMS Başakşehir-Astor Enerji Şanlıurfaspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Manisa/Sivas/13.00/Gaziantep/15.00/Ankara/17.00/Rize/19.00/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Berlin/22.00) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftası, Spor Toto-Beykoz Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.