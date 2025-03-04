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Uyuşturucu operasyonlarında 2 haftada 2 bin 365 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 76 ilde 2 haftada düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 444 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 376 bin hap ele geçirildiğini, 2 bin 365 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Uyuşturucu operasyonlarında 2 haftada 2 bin 365 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 76 ilde düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu illerde yapılan operasyonlarda, 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 2 bin 365 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını kaydetti.

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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