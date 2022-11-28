Üsküdar'da budanan dallar ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtılıyor
Üsküdar Belediyesi çöpe atılan ahşap ve budanan ağaçların dallarını vatandaşlara yakıt olarak dağıtıyor.
İstanbul
Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri ekipleri, proje kapsamında çöpe atılan ahşap eşyalar ile budama faaliyetlerinden elde edilen ağaç dallarını topluyor.
Atık Ayrıştırma Merkezi'nde uygun şekilde kesilip çuvallara doldurulan dallar, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak ücretsiz dağıtılıyor.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Türkmen, basın mensuplarına, mevsim itibarıyla çok sayıda ağacın budandığını söyledi.
Kasım ile mart ayları arasında ağaçlara işlem yapıldığını anlatan Türkmen, "Kamu alanlarında veya özel kişilere ait alanlarda bulunan ağaçları budayarak, bu ağaçlardan çıkan dalları değerlendiriyor, geri dönüştürülecek olanları ayırıyoruz. Yakacak olarak kullanılabilecek olanları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bunları uygun şekilde keserek çuvallara dolduruyoruz." dedi.
Türkmen, 20 kiloluk çuvallardan hane başına 20 tane dağıtacaklarını ifade etti.
Yakacakları ihtiyaç sahibi 2 bin 500 haneye ulaştıracaklarını dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:
"Evlerimizde tükettiğimiz ürünlerden dönüşebilen çöpleri de burada katı atık ayrıştırma merkezimizde ayrıştırarak, Üsküdar Belediyesine 1 ila 1,5 milyon lira gelir elde ediyoruz, Burada ayrıştırdığımız, metal, cam, kağıt, ahşap malzemelerden elde ettiğimiz gelirle engelli ailelerimize engelli araçları, hasta yatakları, evlere yemek hizmeti götürüyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.