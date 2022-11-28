Üsküdar Belediyesi engelli çocuklara özel eğitim setleri dağıtacak
Üsküdar Belediyesince, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde engelli çocuklara dağıtılmak için özel eğitim setleri içeren hediyeler hazırlandı.
İstanbul
Algılama, muhakeme, dikkat, görsel hafıza ve bellek gibi bilişsel becerilerin güçlendirilmesini sağlayacak özel eğitim setleri, Bulgurlu'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hediye paketlerine konuldu.
Merkezdeki hazırlık sürecini takip eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bazı hediye paketlerini kendisi hazırladı.
Türkmen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, engelli bireylerin bu hediyelerle aileleriyle birlikte eğitici aktiviteler yapabileceklerini söyledi.
Evde engelli çocuğu olanlar için hayatın zor olduğunu belirten Türkmen, "Buradaki annelerle görüştüm, çocuklarının eğitimi süresince burada 3-4 saat bekliyorlar. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak bu ailelere yardımcı olmak istiyoruz. Üç ile on beş yaş arasındaki engelli bireylere yönelik hazırlanan oyun setleri, 3 farklı oyun kutusundan oluşuyor. Bu oyunlar da denge, koordinasyon, algoritma ve dikkat geliştirme üzerine." dedi.
Merkezde eğitim veren Hilal Kulhan ise özel çocukların eğitim gereksinimlerinin karşılanması konusunda merkezin yürüttüğü faaliyetleri anlattı.
Kulhan, "Üsküdar Belediyesi de belediyecilik anlamında bir öncülük yapıp, yıllardır Engelsiz Yaşam Merkezi'ni geliştirerek özel çocuklarımıza ve ailelerine nitelikli hizmet sunmaktadır." diye konuştu.
Türkmen, iki çocukla oyun oynadı
Konuşmaların ardından merkezdeki ailelerle görüşen Belediye Başkanı Türkmen, eğitimlere katıldı.
Eğitmenlerden faaliyetlerle ilgili bilgi alan Türkmen, 2 yaşındaki down sendromlu Hatice Kübra ve 7 yaşındaki otizmli Yiğit Asaf ile oyun oynadı.
Türkmen, ziyarette merkezde görev yapan engelli personelle hatıra fotoğrafı da çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.