Ülke genelindeki narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 686 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 686 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 80 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 bin 686 zanlı yakalanırken, yapılan aramalarda 222 kilogram esrar, 41 kilogram eroin, 4 kilogram bonzai, 3 bin 469 kilogram metamfetamin, 110 bin sentetik ecza, 308 kilogram skunk, bir kilogram kokain, 37 bin uyuşturucu hap ve 50 kök kenevir bitkisi geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.