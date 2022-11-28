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Ülke genelindeki narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 686 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 686 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 28.11.2022
Ülke genelindeki narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 686 şüpheli yakalandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 80 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 686 zanlı yakalanırken, yapılan aramalarda 222 kilogram esrar, 41 kilogram eroin, 4 kilogram bonzai, 3 bin 469 kilogram metamfetamin, 110 bin sentetik ecza, 308 kilogram skunk, bir kilogram kokain, 37 bin uyuşturucu hap ve 50 kök kenevir bitkisi geçirildi.

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