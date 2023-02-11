Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,524.40
BTC/USDT
21,681.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerde bulundu - VTR
logo
Gündem

Üsküdar Belediyesi ramazanda iftar çadırlarını deprem bölgelerine kuracak

Üsküdar Belediyesi, ramazanda iftar çadırlarını "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere kurarak, 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak.

Elif Küçük   | 11.02.2023
Üsküdar Belediyesi ramazanda iftar çadırlarını deprem bölgelerine kuracak

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası bölgeye yardım için tüm ekipleriyle seferber olan Üsküdar Belediyesi yeni yardım ve desteklere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak arama kurtarma ve teknik ekiplerini sorumlu olduğu İskenderun'a gönderen belediye, ardından bir tırdan dönüştürdüğü mobil aşevini bölgede faaliyete geçirdi. Belediye, deprem nedeniyle yardım ve desteklerini olabildiğince devam ettirme kararı aldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk aşevimizi İskenderun'da açtık, sıcak yemek sunuyoruz biliyorsunuz. Yenileri de gelecek ama başka bir haberimiz daha var; Üsküdar'da her gün on binlerce insanımızı buluşturan meşhur iftar çadırlarını, sofralarımızı bu ramazan Üsküdar'da değil, deprem bölgelerimizde kuracağız." duyurusunda bulundu.

Belediye bu kapsamda, 23 Mart'ta girilecek ramazan için hazırlıklarına başlayarak, deprem bölgesine yeni aşevlerinin kurulması için harekete geçti. Belediye ekipleri ramazana kadar bölgede organizasyonlarını tamamlayarak günde 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtabilir hale gelecek.

Hazırlık aşamaları devam ederken depremzedeler ile bölgede çalışan görevlilere sıcak yemek dağıtımı sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamuda çalışan kadınlara "idari izin" verilebilecek
Vodafone'dan OHAL bölgesindeki baz istasyonlarına yönelik açıklama
Çin’den gelen arama kurtarma ekipleri Hatay’daki enkazdan 5 kişiyi sağ çıkardı
Twitter ile yapılan görüşme dezenformasyonla mücadelede daha hızlı netice verdi
THY deprem bölgesine 4 bin 99 ton yardım malzemesi taşıdı

Benzer haberler

Çin’den gelen arama kurtarma ekipleri Hatay’daki enkazdan 5 kişiyi sağ çıkardı

Çin’den gelen arama kurtarma ekipleri Hatay’daki enkazdan 5 kişiyi sağ çıkardı

Mehmetçik köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşıyor

Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner deprem bölgesine sevk ediliyor

Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı
Yeryüzü Doktorları deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunuyor

Yeryüzü Doktorları deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunuyor
Milli Savunma Bakanı Akar: (Kahramanmaraş merkezli depremler) TSK 25 bin 67 personeliyle fiilen görev yapmaktadır

Milli Savunma Bakanı Akar: (Kahramanmaraş merkezli depremler) TSK 25 bin 67 personeliyle fiilen görev yapmaktadır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet