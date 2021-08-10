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Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Mehmet Çalık   | 10.08.2021
Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Çalık / AA

Uşak

K.G. yönetimindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Uşak kara yolu Göğem kavşağı yakınlarında yaklaşık 90 metre şarampolde ilerledikten sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 32 yolcu ile sürücü, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün Ağrı'dan İzmir'e gittiği, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan yolculardan Melikşah Akşit, gazetecilere, "Kaza aniden oldu. Kamyon kornayı çalınca otobüs iki dakika içinde devrildi." dedi.

İsmail Dursun ise kaza sırasında gözlerinin kapalı olduğunu ve otobüsün nasıl devrildiğini anlayamadığını söyledi.

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