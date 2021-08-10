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Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sefa Şahin   | 10.08.2021
Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.

Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürütülen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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