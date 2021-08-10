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TİM Başkanı İsmail Gülle, GENÇ TİM’in tanıtıldığı basın toplantısında konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

10.08.2021
Türkiye ve dünya gündemi

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anafartalar Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi açılışına, turizmcilerle koordinasyon toplantısına, Troya Müzesi'nde "İkona Takdim Töreni"ne katılacak.

- Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezi açılışına, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi Ödül Takdimi ve Aeneas Rotası Tanıtımı'na iştirak edecek, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Çanakkale/10.00-15.00/Balıkesir/17.15-21.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Zara ve İmranlı ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

(Sivas/13.30-17.25)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Yunanistan'da birçok noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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