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Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
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Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Uşak'ta hububat ekili arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Mehmet Çalık  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı Fotoğraf: Mehmet Çalık - AA

Uşak

Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdüğüne bağlı arazözler ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu arada, yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolundaki trafik akışı durduruldu.

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