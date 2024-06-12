Dolar
32.31
Euro
35.05
Altın
2,326.69
ETH/USDT
3,626.00
BTC/USDT
69,729.00
BIST 100
10,205.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor
logo
Gündem

İzmir'de plankton patlaması denizin rengini değiştirdi

İzmir Körfezi'nde, plankton patlaması nedeniyle denizin rengi değişti.

Haydar Toprakçı  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
İzmir'de plankton patlaması denizin rengini değiştirdi Fotoğraf: Orhan Fatih Doğan/AA

İzmir

Körfezin Karşıyaka ilçesi Mavişehir balıkçı barınağı önü ile Balçova ilçesi Çakalburnu Dalyanı'nda suyun rengi yeşil ve kahverengiye döndü.

Renk değişikliğinin yanı sıra kötü koku da yayıldı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine deniz suyundaki sıcaklığın artmasıyla plankton sayısının da arttığını, aşırı artışın sudaki oksijeni azaltmasıyla plankton ölümlerinin yaşandığını, bunun da renk değişimi ve kötü kokuya neden olduğunu söyledi.

İzmir Körfezi'nin kirli olduğunu belirten Yaşar, "Normalde denizlerde her 1 litrede 1 milyon canlı yaşar ama sıcaklık ve kirlilik bir araya geldiği zaman bunun sayısı 2 milyonlara çıkar. Bu olayda tabii kirlilik başrolde. 2 milyona çıkınca bunlar ortamda oksijen bırakmaz ve ölürler. Her iki noktadaki renk farklılığının sebebi, farklı canlı türlerinin ölümüdür. Ama sonuç olarak bu olay denizin kirliliğiyle alakalıdır. İzmir Körfezi oldukça kirli." diye konuştu.

Prof. Dr. Yaşar, son yıllarda körfezde deniz marulu patlamaları ve balık ölümleri görüldüğünü anlatarak, "Denizde kirliliği gösterebilecek her şey başladı. Maalesef biz denizlerimizi foseptik olarak kullanıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de plankton patlaması denizin rengini değiştirdi
YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı
Şırnak Valisi Atay: Habur Sınır Kapısı'nda 3 milyar 916 milyon 744 bin 90 lira değerinde gümrük kaçağı eşyaya el konuldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
TİKA ile KOICA arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Benzer haberler

İzmir'de plankton patlaması denizin rengini değiştirdi

İzmir'de plankton patlaması denizin rengini değiştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet