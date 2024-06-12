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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü bu hafta da gerçekleştirildi.

Göktuğ Ergün  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı Fotoğraf: Göktuğ Ergün/AA

Trabzon

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş kapsamında bir grup, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Burada Filistin bayraklarıyla oturma eylemi gerçekleştiren grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından dağıldı.

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