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Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer vefat etti

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti.

Mücahit Türetken  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer vefat etti

İstanbul

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir rahatsızlığı bulunan Tuncer, bugün evinde vefat etti. Tuncer, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Kabristanı'nda toprağa verilecek.

AK Parti Esenler kurucu ilçe başkanı olan Tuncer 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatya Pötürgeli olan Tuncer, iktisat lisansı ve siyaset bilimi yüksek lisansı eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulunan Tuncer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Ümraniye ve İBB Meclis üyesi olarak seçildi. Aynı yıl Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Tuncer, vefatına kadar bu görevi sürdürdü. Şenay Tuncer'le evli olan Tuncer'in 3 çocuğu var.

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