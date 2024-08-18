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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer'e Allah'tan rahmet diledi.

Alper Şaşmaz  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer için taziye mesajı

Ankara

Erdoğan, AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

"Yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum." ifadesini kullanan Erdoğan, Tuncer'e Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyelilere ve AK Parti'ye başsağlığı diledi.

Tuncer'in eşini arayarak taziyelerini iletti

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 2019'dan bu yana AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Selim Tuncer'in eşi Şenay Tuncer'i arayarak başsağlığı dileğinde de bulundu.

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