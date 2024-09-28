Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu düzenlendi
Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
Rize
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karadeniz Bölgesi'nin ulaştırma altyapısını ve ticari kapasitesini önemli ölçüde artıracak Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'nin etüt çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Bu proje, Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzanacak ve bölgenin demir yolu bağlantısını güçlendirerek ticaret ve turizm potansiyelini daha da artıracaktır." dedi.
İskurt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nda, AK Parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin dört bir yanında büyük projelere imza attıklarını söyledi.
Türkiye'nin ulaşım ve lojistik alanındaki dönüşümüyle bölgesel ve küresel ticaret ağlarında önemli bir konuma geldiğinin altını çizen İskurt, şöyle devam etti:
"Ülkemizin her köşesine uzanan kara, demir ve hava yolları ağları ile Türkiye'yi adeta baştan aşağı yeniden inşa ettik. Bu vizyon doğrultusunda Karadeniz Bölgesi de önemli yatırımlarla kalkınma hamlesinden payını almıştır ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline gelmiştir. Karadeniz'in stratejik konumu, enerji ve ticaret koridorlarındaki önemi, uluslararası işbirlikleri ve bölgesel kalkınma açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonuyla bölgeye yapılan bu yatırımlar, bölgenin ekonomik potansiyelini artırmakta ve Karadeniz'i uluslararası lojistik ve ticaretin merkezi haline getirmektedir."
İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Bakanlığımız tarafından 2003 yılından 15 Eylül 2024'e kadar ulaşım ve iletişim alanında toplam 7 trilyon 371 milyar 799 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelindeki yatırımların yüzde 16,43'ü Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilimize yapılmış olup, bu illere 1 trilyon 219 milyar 922 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirilen yatırımların yüzde 91,74'ü kara yolu sektörüne ayrılmış ve bu sektöre yapılan toplam yatırım miktarı 1 trilyon 110 milyar 883 milyon lirayı bulmuştur. İl bazında yapılan yatırımlara baktığımızda ise Trabzon ve Rize'ye sırasıyla yüzde 12,63 ve yüzde 11,17'lik oranlarla en büyük yatırım paylarını ayırmışız."
Hayata geçirilen projelerle bölgenin ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten İskurt, "2007 yılında hizmete sunulan Doğu Karadeniz Sahil Yolu, Samsun ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki 542 kilometrelik güzergahıyla bölgemizin ulaşımını büyük ölçüde rahatlatmış ve her yıl 10,5 milyar lira tasarruf sağlamıştır. Yol boyunca yapılan 35 tünel ve köprülü kavşaklar bölgeye hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkılar sağlamıştır." dedi.
Ordu-Giresun Havalimanı, Ovit Tüneli, Artvin Yusufeli Tünel ve Yolları Projesi ile Salarha Tüneli yatırımlarına işaret eden İskurt, 2022'de hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nın deniz dolgusu üzerine inşa edilen bir diğer önemli proje olduğunu, buranın bölgeye önemli bir hava ulaşımı kapısı açarak, turizmi ve ticareti canlandırarak bölgenin stratejik önemini de artırdığını ifade etti.
İskurt, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan, 15 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'nin yerli ve milli kaynaklarla, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildiğini söyledi.
"Bölgemizdeki yatırımlar, stratejik bir vizyonun parçası olarak planlanmaktadır"
Devam eden projelere ilişkin de bilgi veren İskurt, "Rize'de inşası süren İyidere Lojistik Limanı Projesi, 6,3 milyar liralık yatırım bedeliyle 2020 yılında başlamış olup 2025 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Yıllık 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin teu konteyner ve 100 bir araç Ro-Ro kapasitesiyle bu proje, Karadeniz Bölgesi'nin ticari kapasitesini önemli ölçüde artırarak bölgeyi lojistik bir merkez haline getirecektir." diye konuştu.
İskurt, Samsun'da Gelemen-Tekkeköy İltisak Hattı Projesi'nin 1,8 milyar lira bütçesi ve yüzde 12,28 maksimum eğimi ile demir yolu taşımacılığını geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "6,8 kilometre uzunluğundaki hat, yıllık 900 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip olup, Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi ile Yeşilyurt Limanı arasında bağlantı sağlayarak demir yolu, deniz ve kara yolu taşımacılığını entegre edecektir. 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan bu proje şu anda yüzde 89 oranında tamamlanmıştır." dedi.
Zonguldak'taki Filyos Limanı'nın 320,5 milyon avro tutarındaki yatırımla 2021'de tamamlanarak faaliyete geçtiğini anımsatan İskurt, şunları söyledi:
"Yerel ve uluslararası ticaretin geliştirilmesinde stratejik bir rol üstlenen liman, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılması ve işlenmesi sürecinde kilit bir merkezdir. Bu önemli görev, limanın Türkiye'nin enerji arz güvenliğine yaptığı katkıyı da artırmaktadır. Filyos Limanı'nın Endüstri Sanayi Bölgesi ile entegrasyonunu sağlayacak İltisak Bağlantısı Projesi de planlama aşamasındadır. Yaklaşık 4,96 milyar lira maliyetle hayata geçirilmesi hedeflenen bu proje, 7,17 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattıyla limanı çevredeki lojistik köylere bağlayarak bölgedeki sanayi ve ticaret hacmini artıracaktır."
İskurt, planlanan projeler tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'nin ulaşım altyapısının daha da güçleneceğini ve bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bölgemizdeki yatırımlar, sadece bugünkü ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, geleceğe yönelik stratejik bir vizyonun parçası olarak planlanmaktadır. Son olarak, Karadeniz Bölgesi'nin ulaştırma altyapısını ve ticari kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'nin etüt çalışmalarına başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Bu proje, Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzanacak ve bölgenin demir yolu bağlantısını güçlendirerek ticaret ve turizm potansiyelini daha da artıracaktır. Yük ve yolcu taşımacılığında büyük avantaj sağlayacak olan bu demir yolu hattı, Karadeniz'in lojistik anlamda bölgesel ve uluslararası düzeyde bir merkez olmasına katkı sunacaktır."
KEİPA Başkan Yardımcısı Dönmez: Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan açılan Kafkasya koridoru için Karadeniz Bölgemiz çok önemli bir noktada
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkan Yardımcısı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan açılan Kafkasya koridoru için Karadeniz Bölgesi'nin çok önemli bir noktada yer aldığını belirterek, "Lojistik liman, Kafkas ve Ortadoğu ülkeleri arasında kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi işlevini üstlenecektir." dedi.
Dönmez, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nda, Türkiye'nin üç kıtanın buluştuğu stratejik coğrafi konumuyla dünyanın önde gelen ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Türkiye'nin kıtalar ve bölgeler arası konumu çerçevesinde bölgesel ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik birçok girişime destek verdiğini ve vermeye de devam ettiğini vurgulayan Dönmez, şunları belirtti:
"Türkiye'den başlayarak Kafkaslar Bölgesi'ni, buradan Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Tarihi İpek Yolu'nun Canlandırılması Projesi'nin en önemli bileşenlerinden birisini oluşturmaktadır. Orta Koridor, Avrupa ile Asya arasında bir ticaret yolu olarak Kuzey Koridoruna oranla daha hızlı, şüphesiz daha ekonomik, 2 bin kilometre daha kısa, iklim koşulları bakımından daha elverişli olup, deniz yoluna kıyasla ulaşım süresini de yine 3'te 1 oranında daha kısaltmaktadır."
Dönmez, KEİ ülkeleri arasında hava yolu seferlerinin artırılarak ticari, ekonomik, kültürel ve turizm sektörünün canlanmasının bölge ülkelerine büyük fayda sağlayacağının altını çizerek, "Lojistik anlamında bölge ülkeleri arasında özellikle yeni hizmete alınan Rize-Artvin ve Ordu-Giresun, Trabzon havalimanlarının daha etkin bir şekilde kullanılması da büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
İyidere Lojistik Limanı'na da değinen Dönmez, "Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan açılan Kafkasya koridoru için Karadeniz Bölgemiz çok önemli bir noktada yer alıyor. Lojistik liman, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasında kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi işlevini üstlenecektir. Limana gelen yükler Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahındaki kara yolu bağlantısı ile kalkınma yoluna bağlanacak, bu sayede uluslararası ticaret yollarına bağlantısıyla Türkiye'nin, dolayısıyla da geniş Karadeniz Bölgesi'nin stratejik konumunu güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
"Buradan KEİ üyesi ülkelere de bir kez daha seslenmek istiyorum, lütfen soykırıma karşı sesinizi yükseltin"
Dönmez, "Gazze'de neredeyse 1 yıldır devam eden İsrail'in vahşi saldırganlığı ve soykırım uygulamalarını bir an evvel durdurmak için tarihi bir sorumlulukla, vicdani bir sorumlulukla karşı karşıyayız." ifadelerini de kullanarak, şunları kaydetti:
"İsrail Gazze'de 2,3 milyon insanın üzerine 1 yılda 100 bin ton bomba attı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Dresden, Hamburg ve Londra'ya atılan bombaların toplamından fazla bomba attı. İsrail 50 bin insanı katletti, bir o kadar insan da belki enkaz altında. Allah rahmet etsin. Açlıktan çocukların öldüğü dünyanın en büyük toplama ve ölüm kampı Gazze'deki bu vahşete uluslararası toplumun sessiz kalmaması lazım. Buradan KEİ üyesi ülkelere de bir kez daha seslenmek istiyorum, lütfen soykırıma karşı sesinizi yükseltin. Soykırımcı İsrail'i durdurmak için gelin birlikte hareket edelim. Bu, insanlığa karşı dünya barışı için bir görevdir diye değerlendiriyoruz. Türkiye olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Bölgede barışın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabileceğini her platformda dile getiriyoruz. Yine KEİPA üyesi ülkeler arasında Filistin devletini henüz tanımayan, temasa geçmeyen üyelerimiz de var. Bir kez daha buraya katılan parlamenterler vesilesiyle hükümetlerine ve meclislerine bu çağrıyı yapmak istiyorum."
"Bu tür çalışmalar hem komşu ülkelerin hem bu güzergahta faaliyet sürdüren ülkelerin ekonomilerine katkı olacaktır"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Toplantısı'nda dünyada zulmü kendisine yol edinmiş olanlar ve onu destekleyenlerin yüzlerine baka baka "Haksızsınız, zalimsiniz" demek suretiyle insanlığın vicdanı olduğunu söyledi.
Yazıcı, Türkiye'nin dünya coğrafyasının çok önemli kesitinde yer alan ve bu nedenle de coğrafi stratejik üstünlüğe sahip bir ülke olduğunu dile getirerek, "Üç eski kıtanın üzerindeyiz. Ülkemizin bu coğrafi konumu aynı zamanda stratejik ilişkilerin, lojistiğin ve ulaştırmanın merkezi ülkesi konumuna getirmiş bulunuyor." dedi.
İyidere Lojistik Merkezi'nin Karadeniz'de yapılan sondajlar sonucu elde edilen doğal gazın karaya çıkartılması, işletmesi bakımından da önemli fonksiyon icra edeceğini anlatan Yazıcı, "Bu tür çalışmalar hem komşu ülkelerin hem bu güzergahta faaliyet sürdüren ülkelerin ekonomilerine katkı olacaktır. Türkiye'nin gücü elbette sadece proje yapmak değil. Güçlü liderlik, yetişmiş insan gücü, kaynaklarımız ve stratejik özelliğimizle bizim bu hizmetleri tüketiciye, halka, millete, insanlığa arz etmemizin en önemli faktörleridir." sözlerine yer verdi.
KEİPA Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev de lojistik ve ulaştırmanın dünyadaki önemini vurgulayarak, "Artık bu sektör enerji sektörünün, banka sektörünün hepsinin çok üzerindedir. Çünkü dünya için çok önemlidir." dedi.
Komünikasyon, kültür ve komünikasyon teknoloji olmasa lojistiğinin olmayacağını anlatan Hajiyev, "Bu üç prensip bir araya geldiğinde yeni iş yerleri açılır, bölgelerde yeni şehirler savunulur ve bölgelere sulh ve barış gelir. Barış olmasa komünikasyon ve lojistik mümkün değil. Onun için bu formül bu bölgeye bir barış getirecektir." diye konuştu.
Forumda, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karadeniz Rize-Ayder Forumu Başkanı ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Rize Bürokratlar, Yöneticiler ve İş İnsanları Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Aykut da konuşma yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.