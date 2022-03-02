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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'dan 404 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 404 Türk vatandaşının daha tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emre Karaca   | 02.03.2022
Ukrayna'dan 404 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan 404 Türk vatandaşının tahliye edildiğini ve tahliyesi gerçekleşen Türk vatandaşlarının toplam sayının 8454'e ulaştığını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Ayrıca Ukrayna’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova’dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoş geldiniz!" ifadesini kullandı.


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