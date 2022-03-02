Ukrayna'dan 404 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 404 Türk vatandaşının daha tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan 404 Türk vatandaşının tahliye edildiğini ve tahliyesi gerçekleşen Türk vatandaşlarının toplam sayının 8454'e ulaştığını bildirdi.
Bugün Ukrayna’dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8454 oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 2, 2022
Ayrıca Ukrayna’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova’dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler.
Hoşgeldiniz! 🇹🇷 pic.twitter.com/POp2WCY9F2
Çavuşoğlu, "Ayrıca Ukrayna’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova’dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoş geldiniz!" ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.