Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu
Kent merkezindeki bir otelin otoparkının asma tavanı çöktü, su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.
Antalya
Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Konyaaltı ilçesindeki bir otelin otoparkının asma tavanı çöktü.
Oluşan su birikintisi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlar, çekicilerle çekildi.
Bazı ağaçlar, tabelalar ile çöp tenekeleri devrildi.
Kepez ilçesindeki Göksu Deresi'nin taşması nedeniyle Uncalı Kavşağı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yolda araç yoğunluğu oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.