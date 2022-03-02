Dolar
14.01
Euro
15.58
Altın
1,927.89
ETH/USDT
2,941.00
BTC/USDT
43,840.00
BIST 100
1,986.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Kent merkezindeki bir otelin otoparkının asma tavanı çöktü, su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Hatice Özdemir Tosun   | 02.03.2022
Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu Fotoğraf: Sinan Özmüş/ AA

Antalya

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelin otoparkının asma tavanı çöktü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlar, çekicilerle çekildi.

Bazı ağaçlar, tabelalar ile çöp tenekeleri devrildi.

Kepez ilçesindeki Göksu Deresi'nin taşması nedeniyle Uncalı Kavşağı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yolda araç yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı
MEB: Okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verilecek
Sağlık Bakanı Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı

Benzer haberler

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Bodrum ve Marmaris'te sağanak etkili oluyor

Doğu ve Güneydoğu'da artan yağışlar baraj ve göllere 'can suyu' oldu

Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar ve fırtına bekleniyor

Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar ve fırtına bekleniyor
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye hiçbir gelişmeden, modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmadı

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye hiçbir gelişmeden, modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmadı
Antalya'nın doğu ilçelerinde perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor

Antalya'nın doğu ilçelerinde perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor