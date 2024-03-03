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Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart 2024'te düzenlenecek

Mehmet Şah Yılmaz  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart 2024'te düzenlenecek

Ankara

Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 1-3 Mart 2024'te düzenleneceği bildirildi.

ADF'nin X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, forumun düzenleneceği tarih açıklandı.

Açıklamada, "Bölgesel, küresel ve tematik meselelerin ele alınacağı 3. Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart 2024'te gerçekleşecektir. Sizlerle tekrar buluşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

10-12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan ADF, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ertelenmişti.


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