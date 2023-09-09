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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

5 Temmuz Şehitler Köprüsü, Tacikistan'ın bayrağında bulunan kırmızı, beyaz ve yeşil renkle ışıklandırıldı.

Hikmet Faruk Başer  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Tacikistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Tacikistan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı." ifadesine yer verildi.

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