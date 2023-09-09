15 Temmuz Şehitler Köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
5 Temmuz Şehitler Köprüsü, Tacikistan'ın bayrağında bulunan kırmızı, beyaz ve yeşil renkle ışıklandırıldı.
İstanbul
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Tacikistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Tacikistan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı." ifadesine yer verildi.
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Dost ve kardeş ülke Tacikistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Tacikistan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 9, 2023
🇹🇷🇹🇯#İstanbul pic.twitter.com/wQUAq8FGto