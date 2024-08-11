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DRON - Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında mahsur kaldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Tuzla'daki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da, ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Selami Küçükoğlu, Elif Somuncu  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Tuzla'daki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Tersaneler Caddesi'ndeki İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Sakız Yarımadası arazisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ağaçlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, etrafı beton duvarlarla çevrili araziye merdiven kullanarak girebildi.

Yoğun dumanın farklı ilçelerden görüldüğü yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

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