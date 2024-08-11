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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

Zeynep Rakipoğlu  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, şehadetlerinin yedinci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Eren'imizin, Ferhat Astsubay'ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

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