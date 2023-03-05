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Tuzla'da orta hasarlı 27 bina için yıkım süreci başladı

Tuzla'da hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen 27 binadaki hak sahiplerine tahliye için tabligat gönderildi.

05.03.2023
Tuzla'da orta hasarlı 27 bina için yıkım süreci başladı

İstanbul

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, olası bir İstanbul depreminde, kimsenin canına bir zarar gelmemesi için defalarca hak sahiplerine yazılı ve sözlü uyarılarda bulunduklarını belirterek, tebligatların 22 yıllık bir süreç sonucunda gönderildiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğuna vurgu yapan Yazıcı, 2009 yılından itibaren binalardan karot örnekleri alınarak risk raporu hazırlandığını aktardı.

Yazıcı, Gölcük depremi sonrası orta hasarlı olan 67 binanın hak sahipleri ile birebir görüşmeler gerçekleştirildiğini, 30 binanın dönüşüme girdiğini, 10 binaya ise güçlendirme çalışması yapıldığını kaydetti.

Geriye kalan 27 binanın hak sahipleriyle görüşme yaptıklarını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tebligat gönderdiklerini anlatan Yazıcı, kimsenin mağdur edilmeden binaların yıkılacağını vurguladı.

Yazıcı, Tuzla'nın İstanbul'da Bakırköy ile deprem fay hattına en yakın iki ilçe olduğunu anlatarak, "Bu iki ilçeden birisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile 2013 yılında yapmış olduğumuz deprem risk haritasında Tuzla, fay hattına en yakın iki ilçeden biri olarak 7 büyüklüğündeki bir depremi 9 yıkım gücünde olacağından bahsediliyor. Böylesine bilimsel bir veri karşısında daha fazla duramazdık." ifadelerini kullandı.

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