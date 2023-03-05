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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Mümin Altaş   | 05.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan polis memuru Muhammet Tarakçı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Hatay'da yaya devriye görevi yaptığı parkta, üstüne ağaç ve duvar devrilmesi sonucu şehit olan Tarakçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

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