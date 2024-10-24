TUSAŞ çalışanı 4 şehit son yolculuğuna uğurlandı
Terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun ve Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazeleri toprağa verildi.
Ankara
Terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit özel güvenlik görevlisi Atakan Şahin ise Cimşit Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.
TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerinde şehit ettikleri TUSAŞ çalışanları Ekici, Canbaz ve Coşkun'un cenazeleri, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde getirildi. Şehitlerin yakınları taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazına, şehitlerin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri katıldı.
Şehitlerin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Ardından şehitler Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Atakan Şahin Erdoğan için ise ikindi namazına müteakip Sincan Cimşit Mezarlığı Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Ankara Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından, eşi Pınar Erdoğan, kucağında 5 yaşındaki kızları Deren ile tabutun yanına gelerek eşine son kez veda etti.
Şehidin fenalaşan yakınlarına sağlık ekipleri ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli destek oldu.
Erdoğan'ın cenazesi Cimşit Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.
Şehit Erdoğan'ın, Duru ve Deren isimlerinde 2 kızı olduğu, Deren'in 2 gün önce 5 yaşını doldurduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.