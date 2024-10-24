Dolar
34.23
Euro
37.08
Altın
2,730.61
ETH/USDT
2,525.90
BTC/USDT
67,747.00
BIST 100
8,872.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fener Rum Patriği Bartholomeos TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Mücahit Türetken  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Fener Rum Patriği Bartholomeos TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Istanbul

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her terör eylemi, aslında toplumsal barışa karşı bir tehdittir ve kabul edilemez. Patrik Hazretleri, Yüce Allah'ın saldırının masum kurbanlarının ruhlarını huzura kavuşturması, ailelerine güç ve teselli vermesini niyaz etmektedir. Bu vesileyle, hem kendileri adına hem de İstanbul Rum Patrikliği ve Rum Cemaati adına, taziyelerini ve dayanışma duygularını dile getirmektedir. Ayrıca, yaralıların da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dilemektedir."

Açıklamada, ayrıca Patrik Bartholomeos'un, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya taziyelerini içeren bir mektup göndererek üzüntülerini bildirdiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Evlilik yıldönümünde şehit düşen mühendis Ekici'ye veda
Milli Savunma Bakanlığından "daima hazır" paylaşımı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili gizlilik kararını ihlal edenler hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eskisinden de daha güçlü bir şekilde savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi

Benzer haberler

Evlilik yıldönümünde şehit düşen mühendis Ekici'ye veda

Evlilik yıldönümünde şehit düşen mühendis Ekici'ye veda

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı kınandı

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili gizlilik kararını ihlal edenler hakkında soruşturma başlatıldı

BMGK, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını en şiddetli şekilde kınadı

BMGK, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını en şiddetli şekilde kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eskisinden de daha güçlü bir şekilde savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eskisinden de daha güçlü bir şekilde savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz
Fener Rum Patriği Bartholomeos TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Fener Rum Patriği Bartholomeos TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet