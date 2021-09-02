Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikilecek" dedi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikileceğini belirterek "Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
2021’in sonuna kadar Hakkari’de 80 bin, tüm Türkiye’de ise 252 milyon fidan dikerek #GeleceğeNefes oluyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) September 2, 2021
Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz. pic.twitter.com/91ZzAShF7V
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl sonuna kadar dikilecek fidanlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti:
"2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek 'Geleceğe Nefes' oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.