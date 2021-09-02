Dolar
8.28
Euro
9.84
Altın
1,808.82
ETH/USDT
3,770.80
BTC/USDT
49,323.00
BIST 100
1,479.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
logo
Gündem

Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı, Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 02.09.2021
Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzeydoğusu, (Amasya, Çorum hariç) Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bu akşam ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı, Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'da çok kuvvetli yer yer şiddetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kıyı, İç Anadolu'nun doğu, Orta Karadeniz'in kıyı, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'dan vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir
ABD'de Kovid-19 vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1970 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'de ambulanslardan yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor

Benzer haberler

Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Karadeniz'in bazı illerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

ABD'nin New York kentinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin New York kentinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Erzurum'da Kovid-19'dan vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar

Erzurum'da Kovid-19'dan vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar
ABD'de Ida kasırgası Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor

ABD'de Ida kasırgası Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor