Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
(Antalya/18.00) (Fotoğraflı)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Artı Değer Vanspor-Batman Petrolspor Nesine 2. Lig play-off final müsabakasını takip edecek.
(Kayseri/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası, Sipay Bodrum FK-Beşiktaş ve Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Muğla/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig play-off final maçı, Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor arasında RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.
(Kayseri/20.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Mersinspor-Anadolu Efes ve Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka ikinci maçları yapılacak.
(Mersin/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
5- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonu Ankara'da tamamlanacak, finalde Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile Polonya ekibi Wisla Krakow karşılaşacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
6- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Slovenya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda özel maç oynayacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)
7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Barselona/16.00) (Fotoğraflı)
8- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) devam edilecek.
(Paris) (Fotoğraflı)
9- 2025 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası, Almanya'da tamamlanacak.
(Leipzig) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.