Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
(Kocaeli/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programlarına katılacak, Trabzonspor - İnter UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçını izleyecek.
(Trabzon/11.00/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçıyla başlayacak.
(Konya/20.30) (Fotoğraflı)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
3- UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İtalya temsilcisi Inter'i konuk edecek.
(Trabzon/18.00) (Fotoğraflı)
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