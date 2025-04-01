Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.
Trabzon
Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Hava yolu şirketlerinin, Trabzon'dan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.