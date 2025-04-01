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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.

Hamza Önder Kuloğlu  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon

Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Hava yolu şirketlerinin, Trabzon'dan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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