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İsrail, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla yeniden sivilleri hedef almaya başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katılıyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programına katılacak.

(Ankara/16.30/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale Şehitler Abidesi önünde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni"ne, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'ne ve Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İftar Programı'na katılacak.

(Çanakkale/12.00/Tekirdağ/14.30/İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya gelecek.

(Rize/18.34) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Teşkilat İftarı'na katılacak.

(Trabzon/18.38) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni ve İNTES Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(Çanakkale/12.00/Tekirdağ/14.30/Ankara/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları ile geçen yıla ilişkin "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" ile "Hizmetlere Erişim ve Ayrımcılık" bültenlerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantının ikinci gününe iştirak edecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalleri, Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet ve İlkem Yapı Tarsusspor-Çimsa ÇBK Mersin maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/Mersin/17.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçlarında; Galatasaray, Litvanya'nın Rytas Vilnius, Manisa Basket ise İspanya'nın Unicaja takımını konuk edecek.

(İstanbul/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile yapılacak maçların hazırlığına TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam edecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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