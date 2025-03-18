Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programına katılacak.
(Ankara/16.30/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale Şehitler Abidesi önünde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni"ne, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'ne ve Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İftar Programı'na katılacak.
(Çanakkale/12.00/Tekirdağ/14.30/İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya gelecek.
(Rize/18.34) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Teşkilat İftarı'na katılacak.
(Trabzon/18.38) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- DEM Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni ve İNTES Geleneksel İftar Programı'na katılacak.
(Çanakkale/12.00/Tekirdağ/14.30/Ankara/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları ile geçen yıla ilişkin "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" ile "Hizmetlere Erişim ve Ayrımcılık" bültenlerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantının ikinci gününe iştirak edecek.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalleri, Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet ve İlkem Yapı Tarsusspor-Çimsa ÇBK Mersin maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/15.00/Mersin/17.30) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçlarında; Galatasaray, Litvanya'nın Rytas Vilnius, Manisa Basket ise İspanya'nın Unicaja takımını konuk edecek.
(İstanbul/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)
4- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile yapılacak maçların hazırlığına TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam edecek.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.