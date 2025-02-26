Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yi kabul edecek.
(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret edecek.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.
- Çevre Komisyonunda İklim Kanunu Teklifi ele alınacak.
- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/14.00/11.00/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Bilişim Vadisi'nde Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri açılış programına katılacak.
(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Helsinki) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık Koridoru kapsamında 17. Yıllık İnter Global Cargo Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya gelecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Büyük Gençlik Buluşması programına katılacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçlarına devam edilecek. C Grubu'nda Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor, A Grubu'nda MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor ve Trabzonspor-Çaykur Rizespor müsabakaları oynanacak.
(Çorum/15.00/Ankara/İstanbul/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçlarında; Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Beretta Famila, Çimsa ÇBK Mersin ise İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00/Mersin/19.30) (Fotoğraflı)
3- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları müsabakası oynanacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında, Adasokağı-Üsküdar Belediyespor maçı oynanacak.
(Adana/16.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında, Spor Toto-Beykoz Belediyespor müsabakası yapılacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.