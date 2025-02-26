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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Genel Merkezi’nde "Gazze İçin El Ele Yardım" kampanyası lansmanında konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yi kabul edecek.

(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret edecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

- Çevre Komisyonunda İklim Kanunu Teklifi ele alınacak.

- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/11.00/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Bilişim Vadisi'nde Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri açılış programına katılacak.

(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Helsinki) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık Koridoru kapsamında 17. Yıllık İnter Global Cargo Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-⁠ ⁠İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Büyük Gençlik Buluşması programına katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçlarına devam edilecek. C Grubu'nda Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor, A Grubu'nda MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor ve Trabzonspor-Çaykur Rizespor müsabakaları oynanacak.

(Çorum/15.00/Ankara/İstanbul/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçlarında; Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Beretta Famila, Çimsa ÇBK Mersin ise İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00/Mersin/19.30) (Fotoğraflı)

3- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları müsabakası oynanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında, Adasokağı-Üsküdar Belediyespor maçı oynanacak.

(Adana/16.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında, Spor Toto-Beykoz Belediyespor müsabakası yapılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

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