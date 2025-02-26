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İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Metin Aydemir  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

İzmir

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, zanlıların adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşı olduğu belirtilen B.A'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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