İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı
İzmir'de terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 7 şüphelinin sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımda bulunduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Yurt dışında olduğu tespit edilen firari bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarını belirledi.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.