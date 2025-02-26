Dolar
36.45
Euro
38.31
Altın
2,911.56
ETH/USDT
2,493.90
BTC/USDT
89,061.00
BIST 100
9,465.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Genel Merkezi’nde "Gazze İçin El Ele Yardım" kampanyası lansmanında konuşuyor
logo
Gündem

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Müslüm Etgü  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 3 uzun namlulu piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 11 tabanca, 14 tüfek, 27 şarjör, 2 bin 683 mermi, balistik yelek, 740 gram esrar, hassas terazi, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 motosiklet, uyuşturucu içme düzeneğinde 100 mililitre sıvı madde ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 23 zanlının ise gözaltına alındığını ifade etti.

Jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce arazide bulunan taşların altında yapılan aramalarda silah ve mermilerin ele geçirilmesi görünüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maltepe Üniversitesinde ARTIUM ODAK'25 Sempozyumu başladı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 23 zanlı yakalandı
İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Atıcılıkta bronz madalya sahibi milli sporcu Mahmut İpekçioğlu, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne odaklandı

Şanlıurfa'da mahsur kaldıkları dereden kurtarılarak bakımları yapılan 316 kaplumbağa doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da ıslahı yapılan derede mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı

Şanlıurfa'da ıslahı yapılan derede mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı
Şanlıurfa'da yolu kardan kapanan kırsaldaki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Şanlıurfa'da yolu kardan kapanan kırsaldaki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi

Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet