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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul’da Maarif Vakfı 15. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı’nda konuşuyor Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’da Türk Dünyası Tarihi Çalıştayı'nda konuşuyor Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Ankara’da "2025 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara 14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maarif Vakfı 15. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen "Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye" başlıklı konferansa katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM himayelerinde Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ile Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu tarafından Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi ve Anma Programı gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı Ahi Esnaf Berat Sunumu" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistikleri ile şubat ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-⁠ ⁠İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2025 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Yunanistan ile oynanacak ikinci maç öncesi Pendik Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, ay-yıldızlı ekip müsabaka öncesi son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, Fenerbahçe Medicana-Zerenspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji müsabakası oynanacak.

(Trabzon/13.00) (Fotoğraflı)

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